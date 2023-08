Il laboratorio milanese dove i clienti creano (da soli) incredibili tappeti artistici

Uno dei contenuti milanesi più virali sui social, quest'estate, è senza orma di dubbio il viaggio nel laboratorio di tappeti di Yum Lab Tufting di via Padova, al civico 9. Sono decine i creator e gli influencer che hanno raccontato, nel dettaglio, come funziona questo innovativo negozio. I clienti possono dare vita, in totale autonomia, al proprio tappeto personalizzato: colori, trame, dimensioni, disegno, forme. Si può inventare di tutto.

#carpet #cat #milano ? Barbie Girl - Aqua @yamlabmilano ?In occasione dell’uscita del film di BARBIE, abbiamo deciso di realizzare un tappeto a tema e di REGALARVELO.? Come funziona: 1. Vieni in negozio dal 20/07/23 2. Ritira il tuo numero gratuitamente 3. Partecipa all’estrazione finale 4. Il vincitore verrà ricontattato privatamente Inoltre vi ricordiamo che oltre a realizzarli voi potrete sempre ORDINARE I VOSTRI TAPPETI SU COMMISSIONE realizzati dai nostri esperti? #tufting

Come funziona il 'tufting'

Nei locali viene utilizzata la tecnica del 'tufting', una modalità di creazione non troppo complessa ed estremamente soddisfacente, a detta di chi la prova. I clienti possono scegliere il disegno che preferiscono e ricalcarlo sul tessuto di base. Poi viene fissato al telaio in modo che sia ben teso. Successivamente, si carica la pistola tufting - una vera e propria pistola che inserisce rapidamente i fili, formando anelli o frange tagliate - con il filato e si può iniziare a "sparare" sul tessuto. Vengono seguite le linee del disegno che si riempiono con i colori prescelti.

Una volta completata l'opera scelta, si tagliano i fili rimanenti, si applica la colla per tessuti e si aggiunge canvas per coprire il retro. Con l'enorme soddisfazione di essere diventati artigiani di talento per un giorno.

I prezzi variano a seconda della grandezza del tappeto, ma sono abbordabili, da 50 euro in su. È obbligatoria la prenotazione. Ovviamente si è seguiti passo dopo passo dai proprietari e c'è un breve corso introduttivo per imparare a utilizzare la pistola e a prenderci la mano. Non solo: a fare compagnia agli "artisti" ci sono splendidi gattini, a loro agio tra gomitoli e morbidi tappeti.