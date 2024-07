Confcommercio: "Stretta alla movida, il Tar in sede cautelare a nostro favore"

l Tar della Lombardia si pronuncia, in sede cautelare, a favore dei commercianti che hanno fatto ricorso per ottenere l'annullamento e la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza sindacale del Comune di Milano che impone una stretta alla movida selvaggia. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 4 novembre, regolamenta gli orari dell'asporto e dei dehors nelle zone della movida limitando l'utilizzo dei plateatici non oltre l'una di notte nei giorni feriali e alle due nei festivi e proibendo vendita e somministrazione per asporto delle bevande alcoliche dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino.

Il tribunale amministrativo ha ritenuto apprezzabili favorevolmente, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo, le esigenze rappresentate da varie imprese di pubblico esercizio milanese con ricorso al Tar Lombardia, appoggiate “ad adiuvandum” da Confcommercio Milano, al fine di ottenere l’annullamento e la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale.

Il Tar ha dunque fissato a breve (6 febbraio) la data dell’udienza pubblica per trattare il merito del ricorso.

“I giudici amministrativi – spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano – all’udienza dell’11 luglio hanno ritenuto apprezzabili favorevolmente le argomentazioni dei ricorrenti. Poi ci sono, naturalmente, i tempi fisiologici della Giustizia. Ma il provvedimento del Tar deve ora far riflettere il Comune di Milano sull’opportunità di proseguire con quest’ordinanza che danneggia le attività di pubblico esercizio. Nel giudizio di merito, se favorevole, si valuteranno, infatti, anche i danni economici che le imprese ricorrenti stanno subendo in questi mesi”.