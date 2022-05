A Milano è stata posata una targa per non dimenticare l'orrore del nazismo

Una targa dedicata alle vittime dell’occupazione tedesca di Milano dal 1943 al 1945 è stata affissa al civico 7 di via Silvio Pellico. La targa, scoperta nella mattinata di lunedì 2 maggio, è stata posta dove sorgeva l’hotel Regina, quartier generale delle Ss in città comandate dal colonnello Walter Rauff.

Nelle stanze dell'hotel Regina, occupato dai tedeschi dal settembre del 1943 all'aprile del 1945, furono torturati e uccisi ebrei, partigiani, oppositori politici ed erano pianificate le deportazioni nei campi di concentramento che transitavano dal Binario 21 della Stazione Centrale. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi, il presidente di Anpi Milano Roberto Cenati, il presidente della comunità ebraica di Milano Milo Hasbani e lo storico Giovanni Marco Cavallarin.

"Abbiamo aggiunto la parola ebrei alla targa per significare che abbiamo messo un tassello in più rispetto al panorama della memoria", ha dichiarato la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi, presente con un delegazione di consiglieri. "Quando sono venuti a trovarmi per propormi questo cambiamento ho trovato fosse doveroso e giusto e ci siamo subito attivati perché venisse fatto. Per ricordare e per fare il punto sulla memoria non basta il Giorno della Memoria, ma tutti i giorni possono essere l'occasione adatta per farlo", ha aggiunto Buscemi.