La targa a Milano in memoria di Lina Merlin

Una targa per ricordare Lina Merlin, partigiana antifascista, è stata affissa nel pomeriggio di venerdì 31 maggio in via Catalani, zona Casoretto, al civico 63 dove la deputata della Repubblica italiana viveva. In quella casa si svolsero tanti incontri clandestini con altri antifascisti, come Sandro Pertini e Lelio Basso. "Qui visse dal 1936 al 1954 contribuendo da questa casa all'organizzazione dell'insurrezione di Milano e alla liberazione dal regime fascista - Lina Merlin - deputata dell'Assemblea Costituente e Parlamentare della Repubblica", si legge sulla targa.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti del Comune, il presidente dell'Anpi - da cui è partita la richiesta -, Primo Minelli, Costanza Nardocci professoressa della Statale e numerosi milanesi.

Chi era Lina Merlin

Maestra di Padova, Lina Merlin arriva a Milano nel 1926 dopo essere stata esclusa dalla professione per non aver giurato fedeltà al regime fascista. Torna nel 1930 dopo essere stata confinata in Sardegna e riprende la sua attività nella Resistenza italiana. Nel 1948, a guerra terminata, siede in Parlamento come senatrice. Tra i grandi traguardi, quello del 1958 quando ottenne l'abolizione della prostituzione che introdusse i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.