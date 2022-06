Così Milano ricorda Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso

Un lungo applauso e poi parole rotte dalla commozione. È successo al Parco Ravizza di Milano dove nella mattinata di mercoledì 1° giugno è stata scoperta una targa dedicata a Luca Attanasio, il giovane ambasciatore ucciso in un attentato insieme al suo autista, Mustapha Malinbo, e al carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci.

Alla cerimonia, svoltasi proprio davanti alla Bocconi, università che ha frequentato Attanasio, hanno partecipato il comune di Milano, un rappresentante dell’Europarlamento, il rettore della Bocconi, Gianmario Verona, i genitori di Luca Attanasio e la moglie Zakia Seddiki insieme alle loro tre bambine. È lei ad aver proseguito la missione del marito attraverso Fondazione Mama Sofia, di cui è presidente, nata per promuovere i valori della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli che il marito aveva vissuto in prima persona. Insieme a loro anche tanti cittadini, cittadine e giovani attirati dalla figura di Attanasio, un uomo appassionato e impegnato, al servizio delle istituzioni e in missione accanto ai più deboli. E che di se stesso diceva: "Essere ambasciatore è una missione e significa non lasciare indietro nessuno. In qualsiasi parte del mondo".

Con il ricordo di Luca Attanasio iniziano ufficialmente le celebrazioni cittadine per il 76° anniversario della Festa della Repubblica che saranno aperte domani, alle ore 10 in piazza Duomo, dalla cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza della autorità civili e militari.