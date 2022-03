La targa in centro per Tavecchio, pensionato ucciso da un lacrimogeno durante gli scontri

E' stata inaugurata in via Verdi, a Milano, la targa in memoria di Giuseppe Tavecchio, morto cinquant'anni fa, il 10 marzo 1972. Ex guardiano del macello comunale, Tavecchio, all'epoca sessantenne, si trovava in quel luogo (all'angolo con piazza Scala) quando, a causa di un candelotto lacrimogeno impiegato dalle forze dell'ordine durante alcuni scontri con manifestanti (erano anni 'caldi'), perse la vita accidentalmente.

La vicenda di Tavecchio è riemersa grazie alla ricerca dello scrittore Andrea Kerbaker (che ha scritto il libro 'La rimozione') e al lavoro degli studenti del liceo Beccaria di Milano. All'inaugurazione della targa erano presenti Kerbaker, una delegazione di studenti del Beccaria e poi l'assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi, il figlio Elvezio e la nipote Monica.