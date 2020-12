Milano, in via Canonica una targa dedicata a "Veronica" in memoria di Enzo Jannacci

«Veronica, il primo amore di tutta via Canonica». Così recita la targa che verrà affissa in via Canonica 41, in ricordo del cantautore milanese Enzo Jannacci, scomparso nel 2013. Lo ha deciso all'unanimità la gunta di Municipio 8. La targa verrà affissa durante il mese di dicembre.

Preventivamente è stato chiesto il parere al condominio, che ha dato il suo assenso. Il giorno dell'inaugurazione si terrà anche un mini concerto (compatibilmente con le disposizioni legate alla pandemia Covid) per il quale il Municipio ha stanziato 500 euro. «Enzo Jannacci - si legge nella delibera - è stato cantautore, compositore, sceneggiatore, attore e medico, tra i maggiori protagonisti della scena culturale italiana del dopoguerra; le sue opere e le sue canzoni attraversano la storia recente della città di Milano, che lui descrive sempre attraverso gli occhi delle persone più deboli e fragili, senza mai cadere nel paternalismo, mantenendo uno stile anticonformista e allo stesso tempo poetico».

Dopo la scomparsa di Jannacci, in vari quartieri di Milano sono stati ricordati i personaggi delle sue canzoni con targhe e murales, nonché il dormitorio di viale Ortles, e uno dei personaggi più noti è proprio Veronica, che nell'omonima canzone del 1965 lavorava al Teatro Carcano e abitava, appunto, in via Canonica. Di qui l'idea di dedicare a Jannacci anche questo ricordo tangibile.