Approvato Piano dei rifiuti comunale per la Tari 2020

Con 25 voti favorevoli, 13 contrati e un astenuto il Consiglio comunale, nelle scorse ore, ha approvato il “Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati del Comune di Milano – Anno 2020, ai fini dell’applicazione del relativo tributo comunale (Tari) - anno 2020”.

La Tari è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani. Gli avvisi per la Tari 2020 sono stati recapitati tramite posta ordinaria a partire dalla metà di luglio. L'invio è avvenuto a scaglioni, in tempo utile per consentire a tutti il pagamento entro i termini previsti.

È possibile pagare la Tari 2020 in quattro rate oppure in un’unica soluzione. Ecco i termini da rispettare:

Pagamento rateizzato

prima rata: 15.09.2020

seconda rata: 15.10.2020

terza rata: 16.11.2020

quarta rata: 15.12.2020

Rata unica

16.11.2020