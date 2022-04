Il comune milanese che posticipa la Tari per aiutare le famiglie

Un passo, concreto, verso le famiglie. Il comune di Bareggio, paesino di 17mila abitanti del Milanese, ha deciso di rinviare la prima scadenza della Tari, la tassa comunale sui rifiuti.

A motivare la scelta, come spiegato dall'amministrazione in una nota, sono i "tanti aumenti dell’ultimo periodo" - soprattutto quelli legati alle bollette e al carburante -, che hanno spinto la sindaca Linda Colombo a cercare di dare una mano ai suoi concittadini. Così, il pagamento della prima rata della Tari è stato rinviato di sessanta giorni.

Il provvedimento, presentato mercoledì sera in commissione, sarà approvato la settimana prossima in consiglio comunale e diventerà poi effettivo. "Per non sovraccaricare ulteriormente le famiglie, già alle prese con diversi aumenti - ha spiegato l’assessore al bilancio di Bareggio, Nico Beltramello -, abbiamo deciso di spostare la scadenza della prima rata Tari dal 31 maggio al 31 luglio 2022, dando così un po’ di respiro nei mesi di maggio e giugno”.