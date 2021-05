Tari a Milano: come compilare dichiarazioni occupazioni immobili

Al via la compilazione guidata. Assessori Cocco e Tasca: “Entro qualche mese la modalità cartacea sarà definitivamente dismessa”

Una procedura guidata e semplificata per le dichiarazioni della Tassa Rifiuti (Tari) legata alle utenze domestiche. Da lunedì 17 maggio sul portale istituzionale del Comune di Milano i cittadini troveranno una nuova modalità di compilazione per le dichiarazioni immobili (nuova occupazione, variazione, cessazione).

Sarà sufficiente accedere con l'utenza Spid e seguire la procedura per inviare la propria dichiarazione Tari attraverso un form guidato, del tutto simile a quelli già utilizzati con successo dai cittadini per la richiesta di cambio di residenza, estratti di stato civile o per l'iscrizione a bandi e concorsi. I cittadini residenti nel Comune di Milano, inoltre, troveranno la sezione relativa ai dati anagrafici già precompilata.

“Un ulteriore tassello all'interno del piano di trasformazione digitale del Comune di Milano - commentano l'assessora Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi Civici) e l'assessore Roberto Tasca (Bilancio e Demanio) - che migliora significativamente l'esperienza del cittadino, grazie a una semplificazione della procedura, e consentirà di dire addio alla consegna della modulistica in modalità cartacea, che resterà attiva ancora per qualche mese prima della dismissione definitiva”. Ogni anno il Comune di Milano riceve circa 80mila dichiarazioni tra nuove occupazioni, variazioni o cessazione degli immobili.