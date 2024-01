A Milano la Tari si pagherà in due rate: le nuove scadenze per il 2024

Due versamenti a distanza di sei mesi l’uno dall’altro per il pagamento della Tari. Si tratta della novità per questo 2024. Lo prevede una modifica al regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti del comune di Milano. Un acconto dovrà essere pagato tra giugno e luglio e uno fra dicembre e gennaio.

La modifica è stata presentata alla commissione bilancio di Palazzo Marino. Il consiglio comunale è chiamato a fissare la percentuale di acconto, per cui la giunta ha presentato una proposta del 60%. Si tratta di una quota inferiore ad altre grandi città che hanno previsto la prima rata tra il 65% e il 75%.

“Abbiamo immaginato due pagamenti uno subito dopo la metà dell’anno e l’altro a cavallo del nuovo anno, invece delle due consuete rate di fine anno a scadenza ravvicinata, con il primo versamento in acconto del 60 per cento, calcolato sulle tariffe dell’anno precedente”, ha spiegato l’assessore al bilancio, Emmanuel Conte.