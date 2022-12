Area C, possibili aumenti dal 2023

E' appena stato annunciato l'aumento del biglietto Atm, a Milano, ma non è finita. Potrebbe essere questione di poco tempo l'aggiornamento delle tariffe di Area C, la congestion charge del centro di Milano. Secondo uno studio di Amat (l'agenzia della mobilità), infatti, gli attuali 5 euro per le auto (e le correlate tariffe per gli altri veicoli) non svolgono più la funzione di deterrente. Il Comune di Milano starebbe facendo alcune valutazioni e poi sarebbero necessari alcuni mesi per introdurre le nuove tariffe. Probabilmente, quindi, la modifica verrà attuata a partire da luglio o settembre del 2023.

La tariffa base, quella per le automobili, potrebbe passare a 10 euro oppure a 7,50 euro, a seconda delle valutazioni politiche in corso. Dal primo di ottobre del 2022, poi, sono scattati nuovi divieti d'ingresso per le auto fino a Euro 2 benzina e fino a Euro 5 diesel, che hanno anche fatto piuttosto discutere. I prossimi divieti in calendario scatteranno il primo di ottobre del 2024 e riguarderanno gli Euro 3 benzina e gli Euro 6 diesel A, B e C.

Sempre per quanto riguarda la mobilità, l'amministrazione comunale sta pensando di intervenire sugli 80mila nuclei familiari in possesso di più di un'auto. Attualmente beneficiano di un pass per la sosta gratuito per ogni vettura posseduta, in quanto residenti. Il Comune sta però riflettendo se lasciare la gratuità del pass ad una sola automobile per nucleo familiare. Dalla seconda in poi, le famiglie pagherebbero anche se sono residenti, come avviene già oggi per i non residenti.

Ma l'analisi delle tariffe in vigore non riguarda solo la mobilità. Il Comune di Milano sta infatti rivalutando tutte le tariffe, tra cui quelle per le mense scolastiche, per accedere ai corsi e agli impianti sportivi, per le affissioni pubblicitarie, per l'ingresso ai musei e altro ancora. Per il momento non vi è alcun ritocco già deciso, ma non è da escludere che alcune di queste tariffe verranno riviste.