Anche i ghisa avranno il taser?

Una nuova arma anche per gli agenti della Locale? L'appello arriva, forte e chiaro, da regione Lombardia, che ha espressamente richiesto ai sindaci dei capoluoghi di regione di dotare le loro polizie locali del taser.

Dieci giorni fa, la "pistola elettrica" è stata data ufficialmente a carabinieri e polizia, dopo un primo periodo di addestramento. E giovedì scorso sotto la Madonnina è stato già registrato il primo intervento con l'utilizzo del taser. Una volante è infatti riuscita a fermare un 26enne che, con una lama in pugno, si era prima scagliato contro i poliziotti e aveva poi minacciato di fare del male a se stesso. In quel caso è bastata la scintilla - ultimo "avvertimento" prima dello "sparo" - per convincere l'uomo ad arrendersi.

Perché l'arma venga affidata ai ghisa è però necessario che i comuni stilino degli appositi regolamenti. Da qui la lettera che la regione ha inviato alle amministrazioni locali con le firme del presidente Attilio Fontana e dell'assessore alla sicurezza del Pirellone, Riccardo De Corato, da sempre un grande sostenitore della necessità di dotare i ghisa di più strumenti.

"Il taser - hanno ricordato i due nel documento inviato ai sindaci - è entrato a tutti gli effetti nelle dotazioni di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. La legge concede l'uso della pistola ad impulsi elettrici anche ai comuni capoluogo di provincia previa adozione di un apposito regolamento comunale. I recenti episodi di cronaca ci hanno dimostrato che, anche la semplice visione di questo particolare strumento, è servita ad fermare delinquenti in flagranza di reato". Per questo entrambi hanno chiesto ai primi cittadini "di valutare l'adozione di questo strumento importante".

Nel 2019, quando il consiglio comunale di Milano aveva bocciato la sperimentazione dei taser per i ghisa, allora voluta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il sindaco Beppe Sala aveva spiegato: "È una sperimentazione ridicola, con due taser. Se Salvini vuole strumentalizzare faccia pure, ma a Milano queste strumentalizzazioni non passeranno", le sue parole, che avevano criticato soprattutto gli scarsi mezzi a disposizione. "A Milano si ragiona con la testa, con saggezza e - aveva concluso l'inquilino di palazzo Marino - non si va per titoli ma per concretezza".