"L'uso del taser per la polizia si sta rivelando utile"

Il taser in dotazione alle forze dell'ordine sta funzionando bene. A rivelarlo è il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, parlando a margine dell'evento Direzione Nord al Palazzo delle Stelline. Il capo di via Fatebenefratelli ha spiegato di non sentirsela di dare un giudizio sulla dotazione della 'pistola elettrica' agli agenti di polizia locale ma ha anche aggiunto: "Nel nostro settore posso dire che l'applicazione si sta rivelando inizialmente utile".

"La nostra amministrazione - le parole di Petronzi - ha fatto un processo lungo di valutazione per cui, per quelle che sono le nostre prerogative, ne stiamo registrando l'utilità. Una parte teorica di valutazione utile e, adesso, una parte di declinazione pratica altrettanto utile e bisognerà passare eventualmente una fase di formazione".

Il questore di Milano non ha parlato solo di taser ma ha toccato anche altri temi legati alla sicurezza in città, come quello della baby gang e quello delle violenze sessuali. "Si assiste, non solo a Milano, a questi approcci di natura sessuale estremamente fastidiosi che sono dei reati e che stanno aumentando. C'è un fenomeno che stiamo cercando di contrastare al nostro meglio", ha detto a proposito degli abusi.

"La parola 'gang', almeno nella mia accezione", rimanda "a qualcosa di strutturato, un presidio sul territorio. Qui abbiamo una diffusione di fenomeni che preoccupa le persone e che esiste effettivamente". "Capisco la logica di dare un'etichetta a tutto", ma l'espressione "baby gang" per Petronzi, rappresenta "un'accelerazione eccessiva" rispetto a un fenomeno che comunque "esiste, è diffuso e genera preoccupazione".