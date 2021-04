I tassisti di Milano che accompagnano gratis i volontari a donare il sangue

L'iniziativa "l'albero del sangue non esiste" per giovedì 29 aprile. Come prenotare un taxi

Un modo per rispondere presente agli appelli di chi ha bisogno. Un modo, pratico, per dare una mano facendo quello che di solito fanno per lavoro: guidare. Giovedì 29 aprile, i tassisti di Milano accompagneranno gratuitamente nei centri trasfusionali della città i volontari che vorranno donare il sangue.

L'iniziativa, ribattezzata "L'albero del sangue non esiste" è stata lanciata dalla "United", la onlus unione nazionale italiana talassemici e drepanocitici, e da "Tutti taxi per amore", una onlus che riunisce alcuni tassisti meneghini impegnati nel sociale e che periodicamente portano avanti iniziative a fin di bene, come quando lo scorso gennaio hanno raccolto abiti e coperte da donare ai senzatetto.

Giovedì, invece, i conducenti delle auto bianche andranno a prendere a casa i donatori - per prenotare basta chiamare il numero 346 800 4680 - e li accompagneranno poi al centro trasfusionale.

“Per il 70-75% l'unica terapia a tutt'oggi è la trasfusione di sangue, unica cura immediata per noi talassemici nonostante le terapie alternative", ha spiegato Raffaele Vindigni presidente della United, ricordando come l'emergenza covid ha fatto calare le donazioni.

“È il contributo dei tassisti italiani per la tutela degli emofiliaci e del fabbisogno di sangue nei presidi ospedalieri", hanno invece commentato Massimiliano Antonello e Rosanna Uncinotti, responsabili donazioni sangue di "Tutti taxi per amore".