Il cuore grande dei tassisti: in giro casa per casa a raccogliere abiti e coperte per i clochard

Un vero e proprio viaggio nella solidarietà. Dal 16 al 19 gennaio, i tassisti di Milano saranno protagonisti di una iniziativa di solidarietà - ribattezzata "Amici fragili" - che li porterà in giro per la città a raccogliere abiti, coperte e altri beni di prima necessità da donare ai clochard.

"Saranno centinaia i tassisti mobilitati per andare a raccogliere beni direttamente a casa dei cittadini o invitarli a recarsi ai punti di raccolta organizzati, per dare un contributo per combattere la crisi socioeconomica del nostro paese", si legge in una nota di "Tutti taxi per amore", la onlus di tassisti molto impegnata nel sociale che periodicamente porta avanti iniziative a fin di bene e che ha messo la firma anche su questa raccolta.

"L’attenzione ai più fragili è stata da sempre prerogativa della nostra associazione. I tassisti, sempre in strada e a contatto diretto con i cittadini, insieme alla rete solidale del volontariato e delle istituzioni, vogliono dare il loro contributo ad una società civile che dà valore alla cultura della solidarietà e del riuso”, ha spiegato Marco Salciccia, presidente dell’associazione. "Sono sempre in numero maggiore le persone in difficoltà nella nostra città e in generale in Italia, e un piccolo gesto da parte nostra può rappresentare molto per loro e magari rendere la loro vita meno dura perché a volte un’azione, per noi insignificante, può essere importante per chi è meno fortunato", gli ha fatto eco Piero Marzani, coordinatore dell’iniziativa per Milano.

Sotto la Madonnina l’evento è realizzato in collaborazione, oltre che con l’associazione Fratelli di San Francesco, con le associazioni Unione artigiani, Satam, Tam e radiotaxi 024040. I cittadini potranno consegnare ciò che vogliono donare in via Messina 57, sede di Unione artigiani, in via Russoli 1, da Tam, da Satam in via Messina 51 o al 24 di via Gallarate nella sede di Radiotaxi 024040. Chi invece non può raggiungere i punti di raccolta può chiamare il numero 348 6004238 e concordare il ritiro a casa.

Abiti, coperte e sacchi a pelo raccolti saranno poi consegnati sabato 21 gennaio all'associazione Fratelli di San Francesco che garantisce quotidianamente il sostegno alle persone senza fissa dimora e alle famiglie in difficoltà.