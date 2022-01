I tassisti che raccolgono abiti e coperte per i clochard in giro per Milano

Un pensiero per chi ha avuto meno fortuna. Un aiuto per chi non ha quasi nulla. I tassisti di Milano scendono in strada, letteralmente, al fianco dei clochard che abitano le strade della città.

I guidatori riuniti in "Tutti taxi per amore", una onlus di conducenti di auto bianche molto impegnata nel sociale e che periodicamente porta avanti iniziative a fin di bene, saranno infatti i protagonisti di una raccolta di coperte, sacchi a pelo e giacconi per i senza fissa dimora.

Saranno gli stessi autisti a ritirare a domicilio gli indumenti: basterà contattare il 3395963312 e il 3486004238 per fissare un appuntamento. In alternativa sarà possibile lasciare il materiale da donare in uno dei centri raccolta di Via Russoli 1, Via Messina 51, Via Messina 57, Piazza Perego 9, Via Murat 23, Via Gallarate 249 e Via Stilicone 18.

"L'iniziativa è volta ad alimentare la cultura della solidarietà e del riuso anche attraverso la rete permanente e la collaborazione tra associazioni, centri anziani, cittadinanza e istituzioni che hanno messo a disposizione spazi sul territorio", ha spiegato Marco Salciccia, presidente dell’associazione, che ha organizzato l'appuntamento anche in altre 11 città.

"Dentro di noi possiamo anche trovare la serenità, ma è aiutando chi ha bisogno che permetterà di trovare la felicità", gli ha fatto eco Gianluca Zumbo, riferimento milanese della onlus.