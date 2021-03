I locali di Milano potranno mettere tavoli e sedie gratis in strada (ma per ora sono chiusi)

Spazi ancora gratis. Bar e ristoranti di Milano potranno continuare a sistemare tavoli e sedie fuori dai propri locali gratuitamente, senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. L'iniziativa era già stata presa lo scorso anno dal comune di Milano per cercare di dare una mano agli esercenti e anche per favorire il distanziamento e adesso è stata confermata dal governo presieduto da Mario Draghi, con l'esecutivo che si farà carico di ripianare i mancati introiti delle varie amministrazioni.

Ad annunciarlo mercoledì sera è stato Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica e al verde di palazzo Marino. "Il governo proroga la gratuità fino a giugno 2021. Siamo ancora in zona rossa quindi purtroppo non è possibile utilizzare gli spazi esterni di locali e ristoranti ma dobbiamo comunque cercare di guardare con ottimismo ai prossimi mesi", le sue parole.

E ancora: "Anche in questo senso è un segnale importante che, all'interno del decreto sostegni del governo Draghi, sia stata prorogata fino a giugno la gratuità dell'occupazione suolo per i tavolini e il conseguente ristoro ai Comuni per i mancati introiti. Ovviamente speriamo che con atti successivi questo periodo venga prolungato, ma soprattutto che tornino le condizioni sanitarie per poterli utilizzare".

"Colgo l'occasione per salutare le tante e i tanti commercianti che proprio in questi giorni ci hanno scritto per avere informazioni sul tema tavolini, ho ben chiaro - ha concluso Maran - quanto sia difficile il periodo per loro e come vedano questo come un simbolo verso la ripartenza, che tutti aspettiamo".

Al momento, come rimarcato dallo stesso assessore, i locali non potranno comunque usare i tavoli. In zona rossa - così come in zona arancione - bar, ristoranti, pasticcerie, pub possono effettuare soltanto asporto e delivery, mentre i clienti non possono sostare all'interno dei locali. Per una reale apertura, e un possibile utilizzato di tavolini e sedie all'esterno, gli esercenti dovranno quindi aspettare un passaggio in zona gialla.