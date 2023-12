A Malpensa ci sono ancora i tassisti abusivi

Mediamente all'aeroporto di Malpensa viene trovato un tassista abusivo ogni quattro giorni. È quanto emerge dai dati della guardia di finanza che nel corso del 2023 ha scoperto 81 auto bianche senza permessi.

In totale sono state elevate sanzioni per quasi 90mila euro, otto mezzi di trasporto sono stati sequestrati e confiscati e altri 31 sono stati sottoposti a fermo amministrativo dai due agli otto mesi. Dodici conducenti abusivi sono stati denunciati perché inottemperanti alle misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

I passeggeri venivano avvicinati al Terminal 1 e adescati con la promessa di tariffe convenienti e spostamenti rapidi: nel caso di controlli venivano invitati a dichiarare che il conducente abusivo era un loro amico o parente.