Anthony, 10 anni e il sogno di avere un taxi: lo splendido regalo dei tassisti per il compleanno

Lo hanno fatto sentire già uno di loro, che poi in fondo è il suo sogno per quando sarà grande. Gli hanno fatto vedere da vicino, molto vicino, quelle macchine che tanto gli piacciono. E gli hanno regalato una mattinata che di sicuro non dimenticherà facilmente. Splendido gesto d'amore dei tassisti di Milano, che giovedì hanno voluto fare un regalo speciale ad Anthony, un bimbo che proprio giovedì festeggiava 10 anni e che vorrebbe, da grande, fare il tassista.

Nei giorni scorsi, la mamma del bimbo - tramite un'amica - aveva chiesto ai conducenti di poter avere un loro video di auguri da mostrare al piccolo. Gli autisti, però, hanno voluto fare di più. Così in mattinata, grazie all'organizzazione dell'associazione Taxi service Milano, si sono ritrovati in viale Mugello - sotto la scuola di Anthony - e hanno improvvisato un corteo di auto bianche per una festa decisamente unica.

© Foto Cherchi - Gli auguri per il bimbo

I tassisti gli hanno regalato anche una delle loro insegne luminose con la scritta "Taxi" e gli hanno fatto fare un salto a bordo. All'appuntamento hanno risposto anche i poliziotti della Questura - altra grande passione di Anthony -, che hanno voluto prendere parte alla speciale festa di compleanno per il bimbo.

"Questa è la Milano che mi piace raccontare", ha spiegato Andrea Cherchi, il fotoreporter che ha immortalato la storia per poi pubblicarla sulla sua pagina social "Semplicemente Milano". "Molti, passando davanti al Comprensivo 5 Giornate di via Mugello si saranno chiesti cosa fosse tutto quel movimento. Rispondo io: era ed è il battito del cuore".

© Foto Cherchi - Il corteo di auto sotto la scuola