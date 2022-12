I tassisti contro l'aumento della tariffa di Area C

Tassisti contro l'aumento della tariffa per entrare in Area C a Milano. Un po' a sorpresa, perché se il ticket costasse di più, forse le auto bianche avrebbero più clienti. Ma Emilio Boccalini, vice presidente di TaxiBlu 024040, il più grande radiotaxi milanese, è netto nella sua opinione: "In una città dove ormai paghiamo letteralmente tutto o quasi, se dovesse aumentare anche l'Area C credo non mi sorprenderei più di tanto", afferma.

Il Comune di Milano sta facendo una ricognizione di tutte le tariffe comunali, tra cui il tagliando per entrare in centro, fermo a 5 euro al giorno per le automobili. Probabilmente questa tariffa verrà ritoccata a partire dal secondo semestre del 2023, ma non è ancora stato deciso nulla, nemmeno la nuova tariffa: si parla di 10 euro o di 7,50 euro.

"Alzare l'asticella di prezzi non credo possa funzionare e, anzi, potrebbe avere un effetto negativo sulla città", continua Boccalini: "Aumenta il divario tra chi potrà permetterselo e chi no, perché chi ne ha la possibilità continuerà a pagare ed entrerà comunque. Alla lunga in centro entreranno in auto e coi mezzi di lavori i residenti e chi avrà i soldi per farlo, o per aggiornare il proprio mezzo di lavoro".

I taxi, ammette Boccalini, "hanno una flotta piuttosto aggiornata", per cui non dovrebbero rientrare nei divieti di circolazione per i mezzi più vecchi e inquinanti: "Ma tanti professionisti ed artigiani saranno costretti o quasi ad abbandonare il centro che, in questo modo, sarà sempre più isolato e 'povero"".