Perché oggi alcuni taxi di Milano hanno un cuore viola sul cofano

L'iniziativa della onlus "Tutti taxi per amore" nella giornata mondiale della fibromialgia

Un cuore pieno di amore e di luce per accendere i fari e l'attenzione su una malattia finora praticamente ignorata. Mercoledì alcuni tassisti di Milano sistemeranno un cuore viola sui cofani delle loro macchine bianche per celebrare la "Giornata mondiale della fibromialgia", una sindrome cronica che causa forti dolori a muscoli e ossa ma che ancora non è riconosciuta dal sistema sanitario nazionale.

L'iniziativa è stata lanciata da "Tutti taxi per amore", una onlus che riunisce alcuni tassisti meneghini impegnati nel sociale e che periodicamente portano avanti iniziative a fin di bene, come quando lo scorso gennaio hanno raccolto abiti e coperte da regalare ai senzatetto o come quando ad aprile hanno accompagnato gratuitamente ai centri trasfusionali sotto la Madonnina chiunque volesse donare il sangue..

“È il nostro contributo per sostenere la raccolta firme a supporto del Ddl 299 volto al riconoscimento della fibromialgia", ha spiegato Marco Salciccia, presidente della onlus. "A Milano verrà illuminato di viola il Pirellone, il grattacielo simbolo della città e alcuni tassisti affiancheranno i volontari della Cfu-Italia Odc per dare visibilità a questa sindrome", gli ha fatto eco Luciano Barletta, della sede meneghina del gruppo che riunisce i tassisti.

“La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica, colpisce in Italia circa 3 milioni di persone, nel 90% dei casi donne. Noi malati non abbiamo diritto alle prestazioni del Ssn”, l'amara riflessione di Barbara Suzzi, presidente di Cfu, comitato fibriomialgici uniti. Un comitato che da oggi ha accanto a sé anche i tassisti.