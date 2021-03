Perché i taxi di Milano metteranno un fiocco blu sulle antenne delle loro auto

Un piccolo gesto di attenzione. Un modo per far capire che anche loro conoscono il valore speciale di quella giornata. Venerdì 2 aprile i tassisti di Milano metteranno un fiocco blu sulle antenne delle loro auto per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

"Un fiocco blu per ricordare una giornata speciale ed essere più vicini alle famiglie che vivono l’autismo", hanno spiegato da T"utti taxi per amore", una onlus che riunisce alcuni tassisti meneghini impegnati nel sociale e che periodicamente portano avanti iniziative a fin di bene, come quando lo scorso gennaio hanno raccolto abiti e coperte da donare ai senzatetto in giro per la città.

Per il 2 aprile i conducenti delle auto bianche si limiteranno invece ad esporre sulle proprie macchine un fiocco blu, il colore ufficiale della giornata dedicata all'autismo. “Un fiocco blu per ricordare un tema sempre presente nell’associazione Tutti taxi per amore. Favorire l’inclusione sociale, tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti", il commento del presidente della Onlus, Marco Salciccia.

“Le antenne dei taxi a sostegno dell'autismo e del progetto il Villaggio della Felicità, il dopo di noi con noi. Più siamo meglio ci muoviamo”, gli ha fatto eco Antonio Riggio, presidente dell'associazione Autismo in Movimento. “Solo accettando l'autismo si vive senza paura, vergogna e incertezza, ma con l'amore di tutti si supera l'indifferenza", ha concluso Giuseppe Mele, tassista papà di Valerio, bimbo con disturbo dello spettro autistico.

Foto - La locandina dell'iniziativa