Con l'obbligo di green pass non dovrebbero esserci problemi con i taxi

Non dovrebbero verificarsi grandi disagi sul fronte dei taxi con l'entrata in vigore del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, misura che scatterà venerdì 15 ottobre. "A Milano i tassisti non vaccinati non sono più del 15-20%. Vedremo domani cosa succederà ma non ho il sentore che ci possano essere problemi o scioperi come quelli annunciati dai lavoratori portuali", ha detto Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu, il più grande Radiotaxi di Milano.

"Molti si sono organizzati in modo pragmatico - ha aggiunto - stipulando convenzioni con centri medici che fanno tamponi ogni 48 ore. Io sono vaccinato, sono un pro-vax convinto ma la norma sui controlli non è chiara. Non essendo il cliente obbligato a chiedere il green pass al tassista e viceversa, non si è capito chi ha titolo di controllare".

Situazione sotto controllo anche per Massimo Campagnolo, segretario nazionale di Federtaxi: "I tassisti possono lavorare tranquillamente, è tutto rimasto congelato come nel 2020 - rimarca - con mascherine e separatore in plexiglass. Ho sentito altre piazze italiane e non ci sono scioperi in vista, per ora non abbiamo il sentore di proteste".