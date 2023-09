Milano liberalizza i turni dei taxi per la fashion week

Torna la settimana della moda e il comune reintroduce in via provvisoria il turno libero per i taxi. Con questo provvedimento “sperimentale” i tassisti potranno superare il tetto massimo di ore in un turno, divenendo disponibili per 24 ore. A spingere per la misura straordinaria una serie di eventi che si sono accavallati e che hanno messo in tilt i trasporti pubblici e il traffico di Milano: dalla fashion week, allo sciopero Atm, passando per le varie fiere ospitate a Rho, fino al maltempo.

Ma cosa significa liberalizzare i turni dei taxi? I tassisti di norma devono lavorare con turni che vengono stabiliti dal comune. A Milano un tassista può decidere se fare un turno da 10 ore continuative, oppure uno da 12 con pausa. Con la momentanea liberalizzazione, che viene introdotta durante eventi particolari, ma sempre più spesso, è possibile fare turni straordinari definiti sempre dal comune.

Il provvedimento appena emanato definisce due tipologie di turni, a seconda della zona da servire:

Dal 19 al 25 settembre, dalle 16.00 alle 22.00, per la zona del polo esterno di Rho/Pero Fiera Milano

Dal 19 al 25 settembre, per 24 ore, esclusivamente nel territorio della città di Milano

Nell’ultimo caso, quindi, dentro la città i tassisti potranno effettuare turni liberi senza limiti per poter servire più persone.