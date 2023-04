Taxi, la svolta del comune di Milano: (ri)aperte le collaborazioni familiari

Obiettivo: aumentare i taxi e ridurre le attese per i clienti. Il comune di Milano continua a lavorare per risolvere la "questione taxi" - in alcuni momenti della giornata le auto bianche sono quasi introvabili - e potrebbe aver trovato una soluzione parziale al problema.

Al termine di una riunione che si è svolta giovedì a palazzo Marino tra l'assessorato alla mobilità e gli esponenti dei tassisti è stato infatti deciso di rimodulare i turni di servizio, che passano da 73 a 31, ma soprattutto di aprire l'avviso per le collaborazioni familiari. In sostanza, da metà aprile, i parenti di titolari di licenza potranno "candidarsi" per guidare la macchina del familiare, con il veicolo che quindi potrà essere in servizio fino a un massimo di 16 ore durante la giornata.

Attraverso l’aumento del numero di collaborazioni familiari e la revisione dei turni di servizio, l'amministrazione crede di "poter coprire parzialmente la quota di domanda che attualmente non è soddisfatta". Al momento le collaborazioni familiari sono 394 - 154 su turno unico di 12 ore e 240 su turno integrativo di 16 - e la speranza di palazzo Marino è chiaramente che aumentino proprio grazie al prossimo bando. Intanto, in vista del Salone del mobile, che richiama in città numerosi visitatori, verrà autorizzato il turno libero che offre la possibilità ai tassisti di aumentare le ore di servizio per un determinato periodo di tempo.

"Dobbiamo integrare e aggiungere il servizio negli orari in cui c’è più bisogno. Per questo motivo abbiamo scelto di aprire alle collaborazioni familiari. Vedremo alla scadenza del bando, tra due mesi, quante saranno le domande presentate e quante ore aggiunte di servizio taxi questa opzione offrirà a Milano", il commento dell'assessore alla mobilità, Arianna Censi.