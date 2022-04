Il tassista allunga il percorso, il cliente se ne accorge e lo fa multare

Allunga il percorso senza che ce ne sia effettivo bisogno. Il cliente, però, non è sprovveduto e se ne lamenta con il Comune. Dopo la procedura di contestazione, il tassista viene punito: sospensione della licenza per 3 giorni, 8 euro da restituire e spese del procedimento.

Il fatto è avvenuto a Milano nei giorni scorsi. Il percorso partiva da corso Buenos Aires e doveva arrivare in via Bergognone. Ma per farlo è stato allungato a dismisura. Il cliente se n'è accorto e ha avvisato Palazzo Marino.

Qui è stata aperta un'inchiesta, con una commissione che ha analizzato il percorso e ha sentito anche la difesa del tassista. Che nulla ha potuto. Secondo il Comune, infatti, il suo comportamento è stato "gravemente scorretto nei confronti dell'utente". La punizione: stop per 3 giorni, restituzione della differenza e spese del procedimento.