Taxi introvabili: il Comune di Milano non vuole più aumentare le licenze

Per ora niente aumento dellle licenze dei taxi. Il Comune di Milano sceglie la linea morbida, anzi morbidissima, avviando il confronto diretto con i tassisti meneghini dopo avere inizialmente prospettato di aumentare (almeno di 500 unità, si diceva) il numero di licenze per fare fronte a quello che è diventato un problema oggettivo, riconosciutoo da tutti, anche dalla categoria: le auto bianche, in certe ore del giorno, soprattutto quelle di punta serali, sono quasi introvabili.

Bollato dalle associazioni di categoria come un provvedimento spot che non risolve i problemi, l'aumento delle licenze è per il momento congelato. Giovedì 12 gennaio, ad un incontro con i rappresentanti dei tassisti, Palazzo Marino ha prospettato invece due soluzioni alternative, la razionalizzazione dei turni e l'aumento delle cosiddette collaborazioni familiari.

Quanto ai turni, oggi sono 73 nell'arco della giornata, troppi: l'obliettivo dell'assessora alla mobilità Arianna Censi è quello di arrivare a una trentina di turni, eliminando quelli in cui i tassisti sono pochissimi, per rendere più numerosi i taxi nelle ore critiche. Quanto invece alle collaborazioni familiari, oggi circa 500, e Palazzo Marino intende aumentarle di almeno 200 unità attraverso un bando già pronto, sospeso in epoca pandemica perché in quel momento semmai il problema dei taxi era che non avevano abbastanza lavoro. La collaborazione familiare consente di far guidare il taxi a parenti e coniugi in turni diversi da quelli del titolare della licenza.

Tassisti soddisfatti

Il confronto con i rappresentanti dei tassisti non è ancora finito, ma le proposte sono queste e dall'altro lato vengono apprezzate. Pietro Gagliardi, coordinatore tassisti per l'Unione Artigiani, ha parlato di "approccio collaborativo" da parte dell'assessorato e ha ricordato che il Comune di Milano, "con un semplice atto amministrativo", potrebbe aumentare le ore dei familiari, per le collaborazioni, da 12 a 16, aumentando in questo modo l'offerta di taxi a Milano all'istante. E, secondo Emilio Boccalini di TaxiBlu 024040, "la carenza dei taxi è spesso legata a tempi di percorrenza che, negli ultimi anni, sono peggiorati, e che impediscono di prendere le corse ed effettuarle nelle tempistiche canoniche. La città non può procedere con i suoi mezzi a passo d'uomo".