A Milano, i taxi sanificati contro virus e batteri

Taxi milanesi dotati di un sistema di sanificazione innovativo, in grado di abbattere fino al 99,9% dei virus e dei batteri all’interno dell’abitacolo, tutelando così sia il passeggero sia il tassista. Questa l’innovazione presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’assessora alla Mobilità Arianna Censi e promossa dalle cooperative milanesi di taxi di Legacoop (Taxiblu 02 4040 e RadioTaxi 02 8585), grazie alla collaborazione con Beghelli, l’azienda produttrice del dispositivo SanificaAria Mini che è stato installato a bordo delle prime auto, già operative in città. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire un supporto alle imprese associate per facilitare l’adozione dei dispositivi di comprovata efficacia per la sicurezza e la salute.

“Sosteniamo da sempre – spiega l’assessora Censi – le innovazioni e le collaborazioni volte a tutelare la salute dei cittadini milanesi. La nostra città si distingue per lo spirito di sperimentazione e i suoi abitanti dimostrano di essere sempre alla ricerca di soluzioni che migliorino la vita quotidiana. Oggi, con questa collaborazione virtuosa, dimostriamo di essere ancora una volta in prima fila su questi temi”.

SanificaAria Mini è un dispositivo per la sanificazione dell’aria progettato per agire localmente. Utilizza la tecnologia brevettata uvOxy®, per l’inattivazione di batteri e virus, un procedimento di sanificazione dell’aria che si basa su un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C con efficacia testata fino al 99,9%. L’aria è aspirata attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all'interno del dispositivo da cui fuoriesce sanificata, creando una “barriera” protettiva localizzata contro virus e batteri.

“L’impatto di quanto viene presentato oggi – afferma Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia – è importante sul piano dell’innovazione e anche su quello sociale. Il nostro sistema cooperativo, insieme ad una grande azienda italiana e multinazionale come Beghelli, promuove la tutela della salute delle migliaia e migliaia di cittadini, lavoratori e turisti (oltre ai tassisti stessi) che ogni giorno utilizzano i taxi per le loro esigenze di spostamento. La categoria dei taxi è una di quelle che più ha patito nel corso della pandemia e non rinunciare ad essere innovatori è un segno di forza e fiducia nel futuro”.

Le dimensioni contenute del dispositivo ne consentono il collocamento in contesti diversi per un'efficace protezione contro la diffusione del Covid-19 ma anche contro altre patologie di origine virale e batterica, come l’influenza stagionale. Posizionandolo dietro i poggiatesta dei sedili anteriori del taxi i passeggeri e l’autista sono protetti grazie alla barriera che abbatte la carica virale nell’abitacolo. Il dispositivo si collega alla presa dell’accendisigari e si attiva automaticamente all’accensione dell’auto, per un funzionamento in continuo.

La tecnologia utilizzata replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell’irraggiamento solare, per abbattere gli agenti contaminanti dall’aria senza interferire con le abitudini delle persone. L’efficacia antimicrobica è stata testata da laboratori privati e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, mentre il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova ne ha valutato l’operatività in ambiente.

Secondo Emilio Boccalini, vice presidente TaxiBlu 02 4040 e Alessandro Casotto, presidente RadioTaxi 02 8585, “tutte le tecnologie che ci aiutano a fare il nostro lavoro in condizioni di maggiore sicurezza sono benvenute. Ci fa molto piacere essere i primi a partire con un servizio all’avanguardia, messo a punto da un’azienda italiana, che ci auspichiamo abbia ampia diffusione, non solo a Milano e non solo fra i nostri soci, vista la sua grande valenza sociale. I tassisti milanesi hanno pagato un tributo importante alla pandemia, specie nei momenti di chiusura, e questa iniziativa ci aiuta a pensare a un ritorno alla normalità che ci auguriamo definitivo”.