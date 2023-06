Taxi volanti, a Milano dovrebbero arrivare nel 2026. Ecco le possibili tariffe

I primi taxi volanti sperimentali potrebbero guardare dall'alto la Madonnina proprio durante le olimpiadi invernali del 2026. Il condizionale è d'obbligo perché per il momento la tecnologia esiste, ma non ha ancora le certificazioni necessarie.

Il piano comunque sembra essere tracciato in maniera indelebile. I primi quadricotteri per il trasporto umano potrebbero collegare l'aeroporto Malpensa e il centro di Milano in una manciata di minuti, evitando il normale traffico automobilistico. Perché l'obiettivo è quello di "decongestionare la città", una mossa che potrebbe essere anche green, "visto che sono veicoli completamente elettrici - ha spiegato il direttore sviluppo infrastrutture Sea Claudio Cuccorese, intervenendo alla 20esima edizione di Futuro Direzione Nord presso la Fondazione Stelline -. Abbiamo chiesto supporto al Politecnico per studiare quella che sarà la domanda potenziale per questi veicoli".

"C’è un ostacolo che riguarda la certificazione dei veicoli – ha puntualizzato Cuccorese – si vuole fare in modo che si abba una sicurezza paragonabile a quella degli aerei commerciali. Ma ci auguriamo che a partire dal 2026 ci siano i primi voli sperimentali".

Dove saranno e cosa faranno i taxi volanti a Milano

A Milano i vertiporti dovrebbero sorgere in zona CityLife e in zona Porta Romana, dove nascerà il villaggio olimpico, mentre gli altri due previsti - più grandi - saranno a Linate e Malpensa. Secondo le stime di Sea nel 2030 ci saranno circa 2mila persone al giorno che useranno il servizio. Per il momento non è ancora chiaro quale sarà la tariffa, dato che il prezzo lo farà l'operatore del servizio. Sempre secondo Sea il prezzo iniziale potrebbe essere circa 120 euro a persona, grossomodo quello che si paga con un Ncc ma ogni quadricottero inizialmente potrà trasportare due persone. Ma questo è un inizio perché sia per i volumi che l'industria produrrà sia per il fatto che si lavora mezzi per 4, 6 passeggeri, si stima che prezzo possa scendere a 70/80 euro, quindi assolutamente comparabile con un servizio taxi. Non solo, ci sono aziende che stanno lavorando per costruire droni capaci a coprire distanze sui 200-250 km, rispetto ai 50-60 dei primi velivoli.