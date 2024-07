Taylor Swift in concerto a Milano: biglietti in vendita a 13mila euro

Oltre 13mila euro per vedere Taylor Swift in concerto a Milano. È la denuncia del Codacons, pronto a presentare un esposto ad Antitrust e Procura di Milano. Le due serate allo stadio di San Siro sono andate sold out in una manciata di minuti: reperire i biglietti attraverso i canali ufficiali è praticamente impossibile da tempo. Ma sulle piattaforme di secondary ticketing o di compravendita tra privati cominciano a spuntare biglietti per i due show della pop star americana. Ma i prezzi arrivano alle stelle.

"Per la data del 14 luglio - spiega Codacons - un sito vende una coppia di biglietti (non acquistabili separatamente) alla modica cifra di 13.334 euro. Un'altra piattaforma, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 4.677 euro a singolo biglietto". Anche su siti come eBay, dove avvengono vendite tra privati, sono spuntati biglietti per entrambe le date a cifre record fino a 3mila euro. Ancora, un sito vende un biglietto per il 13 luglio a circa 3.500 a cui - in fase di acquisto - si sommano stratosferiche tasse: insomma, per un ticket con posto nell'ultimo anello del Meazza bisogna sborsare oltre 4.500 euro. Mentre per posti migliori servono quasi 5.400 euro.

"Ancora una volta assistiamo a una ignobile speculazione che sfrutta la forte domanda di biglietti per i concerti dell'artista americana per realizzare un illegittimo arricchimento - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi -. Per questo presenteremo domani un esposto ad Antitrust e Procura chiedendo non solo di indagare i responsabili per il possibile reato di aggiotaggio, ma anche di sequestrare e oscurare le pagine web dove vengono venduti biglietti a prezzi fuori mercato".