Taylor Swift come re Mida: raddoppiano i biglietti dei treni per Milano

Ormai lo chiamano 'effetto Taylor Swift'. Un vero e proprio vortice che ha travolto le economie di molti paesi. Con l'Eras Tour, la pop star americana è stata in grado di creare un fenomeno che ha preso il nome di 'Swiftconomics' che sta già raggiungendo Milano. La stella della musica statunitense, infatti, si esibirà allo stadio di San Siro il 13 e il 14 luglio, e il capoluogo lombardo gioverà del tornado Taylor Swift pronto a influenzare persino il sistema ferroviario.

È boom di biglietti ferroviari verso Milano, crescono notevolmente gli acquisti rispetto alla settimana precedente. Lo confermano i dati dello studio condotto da Trainline, la piattaforma per l'acquisto di ticket per treni e bus. Secondo la ricerca, il numero di passeggeri sui treni da Napoli e Roma diretti a Milano è quasi raddoppiato. Per la precisione, le persone che in quei giorni raggiungeranno il capoluogo lombardo da quello partenopeo è cresciuto del 117%, dalla capitale del 92%. Numeri simili anche sulla tratta che collega Firenze alla Madonnina, con picchi del +69%.

Anche dall'estero i fan di Taylor Swift raggiungeranno Milano in treno. Crescono del 360% i biglietti acquistati dagli svizzeri di Zurigo. Dati da capogiro che continuano a confermare la potenza della cantante anche in termini economici: una re Mida moderna. Basti pensare che durante i concerti negli States gli spettatori hanno speso mediamente 1.300 dollari per show.