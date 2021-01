Il teatro Martinitt non si ferma: ecco la piattaforma streaming dove vedere gli spettacoli

In attesa della riapertura il teatro arriva nelle nostre case e non con il "solito" streaming!

Sipario abbassato e silenzio assordante… la pandemia ha costretto il settore dell'intrattenimento ad un pesante stop, ma il teatro non si ferma e vuole continuare a farsi sentire.

La società La Bilancia, che gestisce il Teatro Cinema Martinitt di Milano e il suo gemello Teatro de’ Servi di Roma, ne è convinta e per questo ha lanciato una nuovo progetto rivolto a tutti gli amanti del palcoscenico: una piattaforma streaming su cui assistere agli spettacoli.

Rappresentazioni realizzate con riprese ad hoc, volutamente vivaci ed a più angolazioni, quasi cinematografiche, che regaleranno emozioni e la sensazione di non sedere sulle poltrone di casa, ma su quelle rosse di velluto di un vero teatro.

Un'iniziativa unica nel suo genere che oltre a rappresentare un primo passo verso una "nuova normalità" è un’occasione per godere dopo tanto tempo di uno spettacolo in famiglia, di regalarlo ad amici e parenti e contemporaneamente di sostenere il mondo del teatro.

La piattaforma in streaming Spettacoli Commedie Italiane, la prima interamente dedicata al teatro, ha debuttato online il 24 dicembre ed ora si appresta a continuare la sua programmazione con lo spettacolo "Luci ( e ombre) della Ribalta": commedia satirica, carica di umorismo, acrobazie linguistiche e non solo. (Clicca qui per avere lo sconto del 33% sullo spettacolo in streaming)

Luci (e ombre) della Ribalta - La Trama

di Jean-Paul Alègre

regia Leonardo Buttaroni

con Marco Zordan, Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Yaser Mohamed

Sei episodi, tanti personaggi diversi, molte avventure e un unico mondo: il teatro. Brevi scene che giocheranno sul meta-teatro, sul paradosso e l’assurdo, in un ritmo vorticoso con tanti personaggi che porteranno in scena le fragilità, le stranezze, le bizze di loro stessi e mettendo in discussione il mondo del teatro.



In Luci (e ombre) della ribalta si incontrano attori alle prese con gli ultimi preparativi prima dello spettacolo, altri che subiscono le follie e gli isterismi di un regista, la grottesca storia di un suicidio non ancora avvenuto, uomini venuti dal futuro. Il tutto su un palcoscenico, tra realtà ed illusione teatrale. Una divertente e paradossale commedia ricca di humor e giochi di parole sul teatro, i suoi meccanismi, le sue atmosfere, il suo universo, i suoi ritmi, per sorriderne, rimanerne affascinati e amarlo ancora di più, anche in video.

Vincitore Premio NEXT – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo 2020, con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

