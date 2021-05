A teatro a Milano biglietti scontati a chi sostiene il Ddl Zan

Uno sconto a tutti coloro che appoggiano il Ddl Zan. È questa l'iniziativa lanciata dalla presidente di Manifatture Teatrali Milanesi, Gaia Calimani a favore del disegno legge contro l'omotransfobia.

"Presentatevi in cassa con scritto sul palmo della mano Ddl Zan e vi riserveremo un ingresso a 10 euro", si legge sulla pagina social di Mtm che sottolinea che come quella della lotta alla discriminazione di genere e orientamento sessuale sia una causa in cui crede fortemente. "Tempo scaduto", aggiunge poi il post facendo riferimento agli inaccettabili ritardi nell'approvazione di una legge che possa tutelare le minoranze, spesso anche vittime di episodi di violenza.

"Siamo l'arcobaleno di Dorothy nel magico regno di Oz, ma non solo quello - continua l'appello lanciato su Facebook -. Per questo vogliamo invitarvi a teatro a 10 euro, per questo nuovo inizio che si possa essere davvero in molti. Ci saremo anche noi e saremo insieme per una causa in cui crediamo". Per ricevere la promozione sarà sufficiente mettersi in contatto con la biglietteria di Mtm.