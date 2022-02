Teatro Nazionale, per San Valentino il biglietto di Pretty Woman costa la metà

Al Teatro Nazionale di Milano, per San Valentino, il biglietto costerà la metà. E' l'iniziativa di Stage Entertainment, il gestore del Nazionale (e del Lirico) per avvicinare la cittadinanza al teatro nel giorno degli innamorati. Sul palco di piazza Piemonte andrà in scena il musical Pretty Woman, di cui è stata recentemente annunciata la proroga fino al 5 marzo: le repliche ricominceranno l'11 febbraio.

Pretty Woman ha tagliato il traguardo di ottantamila spettatori e ora si punta a centomila. Per i prossimi spettacoli verrà applicato uno sconto del 30% mentre lunedì 14 febbraio, per San Valentino, lo sconto sarà del 50%. "In pratica ogni coppia potrà assistere allo show al prezzo di un solo ingresso", commenta Matteo Forte, amministratore delegato per l'Italia di Stage Entertainment: "Il successo di Pretty Woman ha un doppio significato: innanzitutto che la qualità del prodotto paga sempre ed è fondamentale per ottenere risultati importanti. E, poi, che anche in periodo difficili come quelli che stiamo vivendo e soprattutto abbiamo vissuto, il nostro coraggio e spirito d’impresa sono risultati vincenti, come testimoniato dal successo di pubblico".