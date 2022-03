Da Milano a Mariupol: il gesto del "Piccolo" per il teatro bombardato dai russi

Otto lettere, quei due colori e un modo per cercare di cancellare 2.800 chilometri di distanza e far arrivare la solidarietà fin lì. Il teatro Piccolo di Milano torna a schierarsi al fianco dell'Ucraina - invasa lo scorso 24 febbraio dalla Russia di Vladimir Putin - e nelle score ore davanti alla struttura di Largo Greppi è apparsa la scritta "Mariupol" con i colori di Kiev.

Il reportage | Ai confini della guerra, la diaspora del popolo ucraino

Il riferimento, tragicamente chiaro, è al teatro della città ucraina bombardato nei giorni scorsi. Un raid nel quale potrebbero aver perso la vita centinaia di persone - il bilancio è ancora provvisorio - che avevano trovato rifugio proprio in quel teatro trasformato nella casa di tutti gli sfollati.

Condividendo sui social l'immagine, il Piccolo ha lasciato parlare Giorgio Strehler in un pezzo del 1975 sull'Avanti: "Cosa può un teatro piccolo come il nostro, una piccola comunità come la nostra, fare per cambiare le cose? Come si può – noi teatranti – sconvolgere un costume, un modo di essere, mutare il grande gioco della politica, diciamolo pure, la grande miserabilità umana? Ebbene, poco si può fare da soli ma molto insieme alle altre forze che esistono, che ci sono e che sono accanto a noi. Le forze di quelli che lavorano e lottano per un mondo migliore. E noi accanto a loro. Non siamo pochi né soli. Soltanto restando legati come tentiamo, come tenacemente vogliamo agli altri uomini che non vogliono continuare a esistere in questa 'pregevole' marea, in questa nebbia di memoria turpe che troppo ci circonda, in questo costume antico di compromesso, viltà, egoismo e tanto altro, anche noi piccola comunità teatrante possiamo aiutare il movimento della storia". E il Piccolo ci sta provando.