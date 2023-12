Il Teatro Ringhiera a Milano rinasce

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del teatro Ringhiera nel complesso di proprietà comunale di via Boifava 17 attraverso un finanziamento complessivo di 3,1 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria. I lavori permetteranno di rinnovare e ampliare la struttura esistente grazie a una complessiva ristrutturazione degli spazi, di ammodernare gli impianti e la sala che garantirà una capienza complessiva di 232 posti a sedere.

Gli interventi previsti consistono in opere di demolizione parziale (con esclusione di elementi strutturali dell’edificio), di rimozione e rifacimento di componenti impiantistiche, pavimenti, rivestimenti, porte e, più in generale, nella riqualificazione degli spazi. Il cantiere potrà partire dopo l’espletamento delle gare che avverrà nei prossimi mesi. È prevista una durata complessiva dei lavori pari a 18 mesi.

“La cultura per noi è un elemento centrale della vita dei quartieri - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri -. Dopo la riapertura della biblioteca Calvairate, oggi possiamo festeggiare l’approvazione di questo importante progetto. C’è grande attesa per la rinascita del Ringhiera, un luogo speciale per tutto il sud Milano. Voglio ringraziare le associazioni, il Municipio 5 e i tecnici del Comune di Milano che hanno contribuito in modo decisivo alla realizzazione del progetto”.

“Un passaggio importante, questo dell’approvazione del progetto definitivo, nel percorso di restituzione del teatro Ringhiera al quartiere e alla città - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Un impegno che questa Amministrazione vuole portare a termine, consapevole dell’importanza sociale e culturale di questo spazio ormai storico, che funge da punto di aggregazione e di sviluppo della comunità”.