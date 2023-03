Costa sta succedendo alla Scala di Milano

Sindacati sul piede di guerra alla Scala di Milano. La miccia si è accesa nei giorni scorsi, quando è stato presentato il programma della prossima stagione. E quando, soprattutto, si è scoperto che tre delle produzioni in tabellone sono state affidate all'orchestra dell'Accademia, la "scuola" del Piermarini. Una sorta di affronto per gli artisti del teatro, che hanno quindi voluto far sentire la propria voce.

"I complessi in formazione dell'Accademia - hanno scritto in un comunicato congiunto Rsu del teatro, Cgil, Cisl, Uil e Finale - da troppi anni sostituiscono impropriamente le masse artistiche del teatro: tale situazione genera una visione distorta dell'offerta al pubblico e inoltre configura un'attività lavorativa senza il giusto riconoscimento salariale". Per questo, "riteniamo che sia giunto il momento di porre fine a questa distorsione e siamo pronti a un confronto con la direzione per verificare l'attività dell'Accademia".

I sindacati si sono detti pronti a "trovare un sistema che permetta un inserimento nei reparti del teatro degli elementi migliori, affinché il percorso formativo sia a tutti gli effetti condotto all'interno delle produzioni principali del teatro".

"Siamo profondamente convinti che l'attività di formazione in fase di perfezionamento sarebbe più proficua se venisse svolta all'interno della normale attività del teatro, come avviene in molte Accademie europee, e non - hanno proseguito i sindacati - facendo decine di recite dedicate alle scuole. A riprova di quanto sopra affermato, ad esempio - hanno concluso le sigle - vi è la scarsissima presenza nell'orchestra del teatro di elementi che provengono dai corsi orchestrali dell'Accademia in oltre 20 anni di attività".