Sant'Agostino, parte la telecamera della Ztl ma per un mese niente multe

La telecamera sarà attiva da lunedì 21 febbraio ma le multe, per il momento, non verranno fatte. Parliamo della zona a traffico limitato di piazza Sant'Agostino, che ha coinciso con la riqualificazione del piazzale, ora più accogliente per le persone a piedi.

L'occhio elettronico controlla l'accesso di via Cesare da Sesto, angolo via Ausonio, e "pizzicherà" coloro che non hanno diritto ad accedere alla zona a traffico limitato. Potranno farlo, invece, coloro che avranno ottenuto il permesso dalla polizia locale (residenti, domiciliati e proprietari o affittuari di un box o un posto auto), nonché coloro che si recano all'autorimessa e in generale i veicoli di servizio per le attività commerciali.

Naturalmente potranno accedervi anche gli operatori del mercato (contestato da alcuni) del martedì e del sabato.