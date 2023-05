Oggi scattano le multe in via Ascanio Sforza

Telecamere accese, pronte a staccare multe in caso di infrazioni. È terminato il periodo di pre-esercizio delle telecamere a controllo dei varchi della Ztl ‘Ascanio Sforza’ (Porta Ticinese). L'attività sanzionatoria degli apparecchi è completo regime e le violazioni alle Ztl possono essere accertate automaticamente dalle telecamere senza la presenza dei ghisa. Le telecamere erano state accese un mese fa, il 15 aprile, e il periodo di trenta giorni è stato necessario per effettuare il collaudo e la messa a punto tecnica.

Dove si prendono le multe e gli orari

Due sono gli apparecchi che controllano il divieto di accesso già in vigore dal 1° settembre 2021: la prima in via Scoglio di Quarto, all’incrocio con corso Manusardi, la seconda in via Pavia, all’altezza dell'ultimo ‘torna indietro’ prima dell’incrocio con via Ascanio Sforza.

La zona a traffico limitato è attiva dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e dalle ore 19 del venerdì alle ore 6 del lunedì e riguarda le seguenti strade: Ascanio Sforza dall’intersezione con via Scoglio di Quarto all’intersezione con via Conchetta, Scoglio di Quarto dall’intersezione con l’accesso al parcheggio interrato di corso Manusardi (esclusa) a via Ascanio Sforza, Fratelli Bettinelli, Lagrange, Pavia nel tratto tra Ascanio Sforza e il primo varco utile per l’inversione (per un’estensione di circa 20 metri).

Le deroghe

In deroga al provvedimento sono consentiti il transito e la sosta ai residenti e ai domiciliati; ai velocipedi, ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia; ai veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazione del competente Comando di zona della polizia locale; ai veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni; ai taxi e ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non superiori ai nove posti, incluso il conducente, diretti all’interno della Ztl, limitatamente alle operazioni di carico e scarico passeggeri. Inoltre è consentito il solo transito ai possessori di box o posto auto situati all’interno delle aree private il cui accesso avviene dalle vie comprese nella Ztl. I residenti e i domiciliati di corso Manusardi possono transitare e sostare nella Ztl in quanto equiparati ai residenti e domiciliati delle vie interessate alla Ztl.