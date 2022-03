Un milione di euro da investire in telecamere per la sicurezza delle case Aler

Occhi elettronici e più controlli. Arrivano fondi dalla Regione Lombardia per le sicurezza delle case Aler. Risorse fresche, definite con uno stanziamento da 1,1 milioni di euro grazie all'approvazione di una delibera proposta dagli assessori regionali Riccardo De Corato (Sicurezza) e Alessandro Mattinzoli (Casa), che serviranno per acquistare e installare impianti di videosorveglianza (800.000 euro) e per sostenere le spese per i servizi di vigilanza privata (300.000).

Le somme stanziate per il 2022 rientrano tra i progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici (Sap). I progetti, predisposti e attuati dalle Aler, devono essere finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e altri reati. L'obiettivo, secondo De Corato, "è aumentare la sicurezza nelle case Aler identificando i responsabili di eventuali reati".

Telecamere e vigilanza servono, infatti, specialmente "per segnalare all'autorità di pubblica sicurezza le occupazioni abusive entro le 48 ore - spiega l'assessore - così da intervenire in flagranza di reato senza provvedimento dell'autorità giudiziaria e procedere allo sgombero". Mattinzoli invece applaude gli sforzi della Regione, la quale "attua ogni misura", affinché "soprattutto i quartieri più problematici in tutti i nostri Comuni possano essere vivibili - conclude - tolleranza, rassegnazione e comprensione dell'illegalità non possono più essere accettabili".