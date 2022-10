Telecamere davanti alle case popolari di Milano, l'elenco

Sopralluogo nel quartiere popolare di San Siro per due assessori regionali, mercoledì 26 ottobre: Romano La Russa (titolare della sicurezza) e Alan Rizzi (assessore alla casa) si sono recati in via Zamagna 4, dove sono state da poco installate telecamere di videosorveglianza per prevenire e contrastare l'illegalità, tra cui occupazioni abusive, vandalismi, danneggiamento degli immobili e altri tipi di danni. Le telecamere saranno collegate alla centrale operativa di Aler.

"Tra il 2021 e il 2022 abbiamo investito più di un milione e 100mila euro, tra telecamere e vigilanza privata", ha detto La Russa: "E' un deterrente molto forte, ma sappiamo che non basta. Spero che il nuovo governo dia segnali importanti anche in tema di abusivismo che, nelle case Aler, è molto diffuso". L'assessore ha anche salutato e ringraziato i membri dell'associazione 'poliziotti italiani', che supportano gli abitanti nei quartieri di edilizia popolare.

"Con la videosorveglianza cerchiamo di contrastare l'illegalità", ha aggiunto Rizzi: "Le telecamere sono sicuramente un deterrente perché servono anche da prevenzione nei confronti dell'illegalità e dell'occupazione abusiva. Garantiscono inoltre anche quella percezione di sicurezza ai tanti condomini che le regole le rispettano e che hanno bisogno di avere segnali della presenza delle istituzioni".

Dove sono le telecamere

Le telecamere sono state o verranno installate in corrispondenza di vari edifici popolari a Milano e nell'hinterland. Ecco quali: Viale Aretusa 6, Viale Mar Jonio 9, Via Bernardo Zamagna 4, Via Daniele Ricciarelli 22, Via Daniele Ricciarelli 24, Piazza Monte Falterona 3, Piazzale Ferdinando Martini 11, Piazzale Ferdinando Martini 15, Via Calvairate 1, Via Calvairate 3, Viale Molise 47, Via Pietro da Cortona 2, Via Pietro da Cortona 14, Via Ugo Tommei 8, Via Ugo Tommei 5, Via degli Etruschi 9, Via degli Etruschi 5, Via degli Etruschi 1, Via Giuseppe Mazzini 48-50-52 (Garbagnate Milanese), Via Alberto Da Giussano 1 (Cinisello Balsamo), Via Dalmazio Birago 6, Via Giacinto Mompiani 10, Via Don Luigi Sturzo 11-16 (Cernusco sul Naviglio).

Nel 2021 erano già state installate in piazzale Selinunte, in via Pomposa 2 e in via degli Apuli, via Odazio e via Recoaro.