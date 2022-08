Perché in un comune ci sono le telecamere di Facebook e Instagram ai pali

L'occhio elettronico a Triuggio è social. Con telecamere installate sui pali della luce e griffate Facebook e Instagram. Ma non c'è da temere: i passaggi in quegli angoli del comune brianzolo non finiranno infatti on line. Né tanto meno quelle stesse telecamere sono collegate con la sala operativa delle forze dell’ordine. Non si tratta, insomma, di un sistema di videosorveglianza ma di un'installazione artistica.

L'opera - chiamata Watch Me - è inserita in un più ampio progetto di arte diffusa. Le finte telecamere con i loghi dei grandi social network sono opera dell'artista Michele Penna e sono state sistemate nella frazione di Tregasio, in piazza Baj. L’opera vuol far riflettere sui temi della privacy e dell’utilizzo dei social network sempre più presenti nella vita quotidiana. Ma non è l'unica novità artista presente in città: in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto c'è il parking art realizzato dall'artista Joe Palla, con lo stallo che è stato trasformato in un messaggio positivo e colorato per strappare un sorriso a chi passa.

Nel Bosco del Chignolo sono invece state "lasciate" tre installazioni artistiche, sempre firmate da Michele Penna: pulsanti affissi a tre alberi che vogliono far riflettere chi passeggia nel polmone verde brianzolo sul rapporto natura uomo e sull'importanza di preservare l’ambiente.