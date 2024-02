Il comune che riempirà le fermate metropolitane di telecamere (spendendo 160mila euro)

Puntare sulla sicurezza nelle zone con maggiori problematiche. Cologno Monzese installerà 19 nuove telecamere nelle tre stazioni metropolitane della linea verde M2. Un progetto che richiede una spesa di circa 160mila, per metà coperta da un cofinanziamento ministeriale al quale il comune milanese cercherà di accedere.

Per ora, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica. Nella stessa deliberazione, inoltre, Cologno ha accolto anche il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”: la video sorveglianza come strumento migliore per prevenire e contrastare la criminalità. Le telecamere saranno, quindi, essenziali per limitare i reati e individuare più velocemente i soggetti coinvolti.

Con l'iniziativa, spiegano il sindaco Stefano Zanelli e l’assessore alla sicurezza Alessandro Del Corno, “contiamo di rafforzare la rete di sorveglianza sul territorio soprattutto in quelle aree, come le stazioni della metropolitana, maggiormente esposte a potenziali problematiche legate al grande afflusso di persone”.