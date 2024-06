Forte temporale a Milano: salta concerto della Scala in Duomo (video)

Come ampiamente previsto, un forte nubifragio si è abbattuto su Milano in serata di domenica. Prima una pioggia mista con sabbia del Sahara, rossa o gialla, durante la giornata, poi un violento scroscio d'acqua.

I vigili del fuoco e la polizia locale, già preallertati, sono intervenuti dove necessario anche se, al momento, non sono segnalati particolari problemi salvo diverse strade allagate e qualcuna temporaneamente chiusa. L'evento di festa, musica e intrattenimento 'Party Like A Deejay', in piazza Sempione all'Arco della Pace, ha visto i presenti - secondo quanto spiegato dai vigili urbani - ridursi da circa 8mila persone a 400 in attesa, improbabile, della fine della pioggia. Moltissimi sono tornati a casa. Altri, invece, hanno "resistito".

Sotto, stories Milanobelladadio

Saltato concerto in Duomo

Il peggio però è toccato al tradizionale concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo che è stato cancellato causa il maltempo. Il nubifragio scoppiato poco prima dell'inizio ha allagato il palco e quindi l'unica possibilità è stata quella di cancellare l'esibizione diretta da Riccardo Chailly con Emmanuel Tjeknavorian. "Con rammarico annunciamo che non ci sono le condizioni per andare avanti", è stato detto al microfono. "Le condizioni del palco non lo consentono. Questi sono strumenti preziosi non elettronici", è stato spiegato ricordando che "questa è la prima volta che succede in dodici edizioni".

In piazza Duomo c'è stato un fuggi fuggi generale delle persone che in piedi aspettavano l'inizio della esibizione. Solo le persone che avevano i posti a sedere (su cui erano stati posizionati degli ombrelli rossi) hanno inutilmente resistito per sperare di vedere il concerto che sarebbe dovuto essere trasmesso in diretta su Rai Cinque e Radio 3.