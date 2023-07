Tromba d'aria a Milano: tram e mezzi deviati per gli alberi caduti

La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi Atm e ha imposto la chiusura di strade. Il temporale che si è abbattuto su Milano ed hinterland nel pomeriggio di lunedì ha costretto l'Azienda trasporti milanesi a cambiare servizio a diverse linee (qui le info in diretta). Ritardi e cancellazioni anche per i treni in tutta la regione Lombardia (le info).

Le linee Atm modificate per il maltempo

Tram 1 e 12. Sostituiti da bus tra Espinasse/Palizzi e Roserio (albero caduto sulla rete aerea).

Tram 14. È sostituito da bus tra Cantore e Lorenteggio.

Tram 7. Non fa servizio tra Ca' Granda e Precotto.

Tram 31. Sostituito da bus lungo l'intera linea.

Bus 35. Non fa servizio tra Bovisasca/Litta Modignani e Comasina (albero caduto sulla linea).

Bus 40. Non fa servizio tra Amoretti/Bovisasca e Bonola (albero caduto lungo la linea).

"Considerate maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe del solito anche alle fermate delle linee 2, 4, 7, 31, 35, 40, 41 e 82", informa l'azienda.