Il Comune conferma: a Milano pioggia record

A Milano negli ultimi 170 anni non era mai caduta tanta pioggia come mercoledì, quando la città "ha vissuto una giornata molto difficile". Il dato, anticipato a MilanoToday da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo, è stato confermato anche dall'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, che lo ha spiegato in un post su Facebook precisando che si è trattato di "120-130 mm localizzati di pioggia, in un solo giorno".

"Non era mai capitato negli ultimi 170 anni, e il record era 98 accaduto nel 1990" ha aggiunto chiedendo che si costruiscano velocemente le opere per mettere in sicurezza il fiume Lambro che è esondato allagando il quartiere di Ponte Lambro, mentre la vasca di laminazione del Seveso ha impedito "un'esondazione di 10 ore, come quella del 2014" nei quartieri. "La vasca del Seveso, quella di Milano, ha trattenuto 250.000 mc di acqua evitando che invadesse le strade e le cantine di Niguarda, Pratocentenaro, Istria, Testi, Zara, Maggiolina, Isola", ha aggiunto.

"In questi anni - ha detto l'assessore - Regione Lombardia, Comune di Milano, Aipo, Città metropolitana, MM e altri hanno costituito un accordo che gestisce il 'nodo idraulico di Milano': ora questo accordo faccia un salto in avanti, completi i progetti approvati e finanziati nel più breve tempo possibile".

"Bisogna correre - ha aggiunto -, come la vasca di Milano ha dimostrato che si può fare" ha aggiunto chiedendo che dal tavolo arrivino "proposte e le metta in cantiere per gestire il Lambro. Quello che è successo mercoledì a Milano dice che è possibile, dobbiamo avere il coraggio di imparare, decidere, non mollare l'obiettivo. Un enorme grazie a chi ancora ha lavorato intensamente agli impianti e in strada tra la gente, senza sosta, con professionalità e passione; e grazie ai cittadini che con pazienza hanno atteso anni e massima vicinanza e impegno per coloro che hanno avuto disagi e danni dal maltempo".