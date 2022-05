Nubifragio a Milano con grandine e allagamenti: vigili del fuoco in azione e treni in ritardo

Prima tuoni, lampi e uno scroscio di pioggia, poi violente raffiche di vento e una forte grandinata. Temporale a Milano e hinterland nel pomeriggio di martedì 24 maggio, dalle 18 circa. Le previsioni avevano visto bene: il maltempo, con un vero e proprio nubifragio, mette finalmente in pausa l'ondata di caldo degli ultimi giorni. Purtroppo però l'acquazzone ha anche creato allagamenti e disagi alla circolazione ferroviaria. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nella zona ovest dell'hinterland milanese. Mentre il Seveso, ha avvertito la Protezione civile di Milano, ha raggiunto la soglia di attenzione.

Allagamenti e alberi caduti

Intorno alle 19 i vigili del fuoco sono accorsi in una ventina di casi, avendone altri dieci in coda, per piante e alberi caduti e abitazioni e scantinati allagati. Gli interventi si concentrano soprattutto a Corbetta e nei comuni limitrofi, a ovest di Milano.

Treni rallentati

A causa dei rovesci si sono verificati danni agli impianti di Rfi tra Busto Arsizio (Va) e Parabiago (Mi), che hanno provocato rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Milano-Domodossola. Nonostante il guasto sia stato risolto, su un treno eurocity e su 13 regionali si sono registrati ritardi fino a 40 minuti.

Temperature in calo

Le precipitazioni si annunciavano intense, tanto che la protezione civile della Lombardia aveva diramato un'allerta meteo. In base alle previsioni potrebbe piovere fino alle 20. Grazie alla pioggia si abbasseranno anche le temperature. "Dopo il clima caldo e afoso della giornata - aveva spiegato a MilanoToday Andrea Colombo, meteorologo di 3Bmeteo -, in serata sono attesi circa 17-18°C. Nuove piogge e qualche temporale giungeranno in medio-alta Lombardia tra la notte e il mattino di domani, con Milano probabilmente sfiorata da qualche veloce acquazzone intorno all'alba".