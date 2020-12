Scatoline di latta e barattoli di caramelle: a Milano apre 'la bottega' delle Pastiglie Leone

Scaffali pieni di barattoli con colorate caramelle, scatoline di latta dalle immagini vintage e dolci collezioni in edizione limitata. È il temporary shop che l'ultra centenario marchio piemontese Pastiglie Leone ha aperto a Milano in via Palermo 1, all'interno dello spazio Raw.

Ad aspettare gli amanti delle storiche pastiglie dai gusti profumati, fino al 24 dicembre, una bottega dal sapore retrò con mobili in legno e tenui tinte pastello. Questa volta oltre alle versioni più conosciute delle delicate caramelle, come menta, violetta e fiori d'arancio, verrà proposta anche una limited edition al cioccolato fondente battezzata 'Sei sfumature'.

Ad affiancare le scatole natalizie, grazie alla collaborazione di Ludovica Basso, in arte Clorophilla, Camilla Ronzullo alias Zelda Was A Writer e Rossella Migliaccio, autrice di Armocromia, ci saranno anche cartoline da collezione con illustrazioni, parole e consigli sulla 'palette' perfetta, una sorta di guida per identificare la propria sfumatura. Il 4, 5, 11 e 12 dicembre, inoltre, una calligrafa sarà a disposizione per personalizzare i propri biglietti d'auguri.