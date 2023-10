Apre il temporary store di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi apre il suo primo temporary store con il brand di cosmetici Luce Beauty. Il negozio si trova in stazione centrale nel circuito di Grandi Stazioni Retail e sarà attivo dal 3 ottobre al 2 novembre. Al centro i valori del brand, che ha come bandiera la sostenibilità: formule green, processi di produzione attenti all’ambiente e inclusività con prodotti senza limiti d’età e genere.

Per raccontare tutto ciò, il negozio è stato allestito con piante stabilizzate per garantire un’esperienza immersiva in “un’oasi mediterranea”. All’interno anche schermi che trasmettono video della vegetazione mediterranea e delle materie prime biologiche usate per i prodotti di skincare.

Con l’occasione Luce Beauty lancerà, il 10 ottobre, quattro booster viso. All’interno del negozio, disponibile la consulenza personalizzata per studiare le esigenze di ogni cliente curata dal team del brand. Infine, visitando lo store sarà possibile riceve un omaggio. Inquadrando il qr code sarà possibile registrarsi al sito internet del marchio e avere un campioncino per dare la possibilità anche a chi non conosce Luce Beauty di testarne i prodotti prima dell’acquisto.